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Общество. Новости

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Экс-сенатор Борис Шпигель (в центре) после оказания медицинской помощи покидает заседание Басманного суда, 22 марта 2021 года Экс-сенатор Борис Шпигель (в центре) после оказания медицинской помощи покидает заседание Басманного суда, 22 марта 2021 года

Бизнесмен Шпигель госпитализирован из здания суда

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Бизнесмен Борис Шпигель был госпитализирован из здания Басманного суда, где рассматривались ходатайства об аресте фигурантов дела о коррупции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за ухудшения состояния здоровья Шпигеля суд не смог принять решение о его аресте. Агентство уточняет, что сотрудники суда вызвали врачей обвиняемому, вынесли его на носилках и поместили в карету скорой помощи.

В суде заявили, что решение о его аресте перенесено на 15:00 мск 23 марта.

Ранее агентство сообщило об аресте жены обвиняемого Евгении Шпигель по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

22 марта Следственный комитет России предъявил задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и другим фигурантам обвинение в получении и даче взяток в размере более 31 млн рублей. Помимо Белозерцева фигурантами дела стали глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов.

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