Лера Кудрявцева госпитализирована в реанимацию

Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева экстренно госпитализирована в реанимацию, об этом она сообщила в сторис в своем Instagram.

Телеведущую увезли со съемочной площадки, о причинах госпитализации пока не сообщают. Кудрявцева на видео заявила, что очень напугана, сейчас врачи выясняют, что случилось.

В кадре заметна подсоединенная к руке актрисы капельница.

Ранее актер Александр Чернявский был госпитализирован во время спектакля в Театре Сатиры. Врачи бригады скорой помощи пытались оказать первую помощь актеру прямо в гримерке.