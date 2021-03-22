Суд арестовал жену бизнесмена Шпигеля по делу пензенского губернатора

Суд в Москве арестовал на два месяца четверых фигурантов дела о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Ирину Софинскую.

Подозреваемые Евгения Шпигель, Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов отправлены под стражу до 20 мая, заявили в суде.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взяток в размере 31 млн руб. губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Также по делу обвинили главу группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель, директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова, Геннадия Маркова и Федора Федотова. Подозреваемым инкриминируются дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве (ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ).

Вечером 22 марта стало известно, что бизнесмен Борис Шпигель был госпитализирован из здания суда, где рассматривались ходатайства об аресте фигурантов дела о коррупции губернатора Белозерцева.