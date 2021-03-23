Раулю Арашукову вновь предъявили обвинения

Следователь заново предъявил обвинение Раулю Арашукову, так как в нем были замечены грамматические и стилистические ошибки. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на его адвоката Владимира Постанюка.

Как рассказал юрист, защита Арашукова-старшего закончила ознакомление с материалами уголовного дела, которое ранее было возбуждено против него. По словам адвоката, во вторник, 23 марта, состоится допрос его клиента.

«Ему перепредъявили обвинение по тем же статьям из-за стилистических и грамматических ошибок на 301 странице», — сказал Постанюк.

Рауль Арашуков является отцом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, который был задержан по обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Арашукова-старшего задержали в Санкт-Петербурге. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.

По версии следствия, отец Арашукова — Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.