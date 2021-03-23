Полиция подтвердила, что при стрельбе в Колорадо погибли люди

Высокопоставленный представитель правоохранительных органов США Керри Ямагучи подтвердил гибель ряда человек при стрельбе в супермаркете в городе Боулдер (штат Корорадо). Его слова приводит РИА «Новости».

Он заявил, что в результате стрельбы есть «ряд жертв».

Ямагучи также отметил, что полиция не видит дальнейших угроз общественной безопасности.

Как стало известно, президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте в Колорадо. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь главы государства Джен Псаки.

Она сообщила, что команда американского лидера будет держать его в курсе по мере дальнейшего развития событий.

Ранее стало известно, что в городе Боулдер в штате Колорадо неизвестный устроил стрельбу в продуктовом магазине. Его жертвами стали шесть человек, в том числе полицейский.