Россияне назвали лучшие для переезда города

Россияне назвали самые привлекательные города для переезда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Самыми популярными городами для переезда оказались Москва (22%), Петербург (14%), Сочи (10%), Краснодар (8%). При этом более половины опрошенных (51%) заявили, что не готовы сейчас к переезду в другой город.

3% хотели бы начать жить в Калининграде, Екатеринбурге или Казани, по 2% высказались за переезд в Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород, а по 1% выступили за жизнь в Воронеже, Самаре, Владивостоке, Красноярске, Волгограде, Уфе, Перми, Хабаровске, Челябинске или Омске.

Основными причинами переезда 38% назвали карьерный рост и высокую зарплату, для 28% это оказалась более развитая инфраструктура в городе. Еще 16% хотели бы переехать, чтобы избавиться от стресса и суеты и жить поближе к морю, озеру, горам. Для 15% смена места жительства — это повышение уровня социальных услуг и доступные возможности развития для детей, а 13% опрошенных хотят переехать ради хорошей экологии.

Опрос проводился среди 9 тыс. пользователей сервиса из всех регионов.

Ранее сообщалось, что треть сверхбогатых россиян планирует уехать из страны.