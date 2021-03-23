В Роспотребнадзоре заявили, что прививаться «Спутником V» повторно будет нельзя

Врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что прививаться повторно вакциной от коронавируса «Спутник V», вероятно, будет нельзя.

По ее словам, векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

«Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела», — сказала специалист в эфире «Соловьев LIVE».

Пшеничная отметила, что если снова сделать прививку этой же вакциной, например, через два года, то, возможно, компоненты препарата будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме.

При этом повторная вакцинация будет возможна другими российскими вакцинами от коронавируса — «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком».

Ранее В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».