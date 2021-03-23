Голикова рассказала, почему за рубежом растет заболеваемость COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала причины увеличения заболеваемости COVID-19 в других странах, сообщает РИА «Новости».

«Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались», — сказала Голикова в интервью RT.

Она добавила, что за границей люди больше находились дома, поэтому «они стерильны в смысле вируса». Как только жители других стран выходят на улицу, начинает повышаться заболеваемость, считает Голикова.

Вице-премьер отметила, что за рубежом люди не вырабатывали коллективный иммунитет.

Ранее Голикова заявила, что в России нет оснований для локдауна.

По последним данным, в России зарегистрировано 4 474 610 случаев коронавирусной инфекции, из них 95 818 — с летальным исходом. За прошлые сутки коронавирус был подтвержден у 8 457 человек. Это наименьшее число заражений с сентября 2020 года.