Экс-глава транспортной службы Управделами президента покончил с собой

Бывший начальник транспортного управления Управделами президента Дмитрий Аносов, по предварительным данным, совершил суицид, тело обнаружили в его квартире в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Аносову было 72 года.

По словам супруги мужчины, примерно три года назад его друг покончил с собой. После этого Аносов часто говорил, что уйдет из жизни таким же образом.

Согласно информации РЕН ТВ, Аносова нашли мертвым в квартире на Ленинградском проспекте в столице. Отмечается, что рядом с телом мужчины лежал именной пистолет.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят расследование.

В начале марта сообщалось, что житель Северной Осетии застрелил свою супругу, после чего покончил с собой.