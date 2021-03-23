С 1 апреля в России отменят ряд карантинных льгот

Некоторые льготы, введенные в России год назад из-за пандемии, перестанут действовать с 1 апреля, сообщает «Парламентская газета».

В декабре прошлого года был подписан указ о выдаче новогодних выплат, согласно которому на каждого ребенка младше 8 лет государство выделяло по пять тысяч рублей. Большая часть семей получила деньги в беззаявительном порядке до 25 декабря 2020 года, автоматически средства были начислены тем, кто получал выплаты раньше. Остальные могут подать заявление на их получение до 1 апреля текущего года, отмечает СМИ.

С апреля также прекратят действовать больничные для россиян старше 65 лет, которые до пандемии работали в очном формате. Однако работодателям все еще рекомендуют переводить на удаленку сотрудников, входящих в группу риска.

С 31 марта прекратится реструктуризация кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или тех, чьи доходы существенно упали из-за пандемии. Также банки перестанут начислять им неустойку и получат право на принудительное выселение задолжавших клиентов.

С апреля будет запрещено пополнять наличными анонимные электронные кошельки, в том числе WebMoney, PayPal и VK Pay, и некоторые виды проездных и карт школьников. Пополнение будет возможно только с привязанного банковского счета.

Кроме того, 31 марта перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, который позволял обращаться в службы занятости дистанционно — через порталы госуслуг и «Работа в России».