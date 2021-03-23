Причины массовой гибели птиц и дельфинов на Кубани выяснят эксперты СЭП

Председатель Судебно-экспертной палаты России Павел Ткаченко заявил, что на побережье Черного моря от Анапы до Туапсе фиксируются случаи массовой гибели птиц и морских животных. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, такая ситуация наблюдается с конца февраля 2021 года.

Он отметил, что в СЭП обратилась группа экологов и инициативных граждан с просьбой о проведении соответствующего расследования для установления причин произошедшего.

«Силами Краснодарского краевого отделения СЭП РФ мы будем проводить комплекс мероприятий и исследований с целью установить обстоятельства гибели объектов фауны», — подчеркнул Ткаченко.

Председатель СЭП добавил, что из-за ухудшения ситуации в отдельных случаях эксперты испытывают трудности с подсчетом погибших особей. По его словам, причиной может стать холодная и продолжительная зима, однако специалистам еще предстоит провести исследования, результаты которого будут представлены в докладе.