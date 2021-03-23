Экс-сенатор Арашуков попросит суд рассмотреть его дело с участием присяжных

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обратится к суду с просьбой о присутствии присяжных заседателей при рассмотрении его дела. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Владимир Постанюк уточнил, что его подзащитный подписал протокол об ознакомлении с материалами его дела.

«Нет никаких препятствий для его передачи в прокуратуру. А когда оно поступит в суд, Арашуков будет ходатайствовать о его рассмотрении присяжными заседателями», — добавил Постанюк.

Близкий к следствию источник агентства рассказал, что остальные обвиняемые по делу не имеют возражений в отношении суда присяжных.

Ранее отцу Рауфа Раулю Арашукову вновь предъявили обвинения.

Следственный комитет России предъявил экс-сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам: два — за превышение должностных полномочий, и один — за ложный донос, а до этого — обвинение по статье 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»).

Следствие считает, что Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.