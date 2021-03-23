Голикова рассказала о вакцинации от гриппа в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о проведении кампании по вакцинации от гриппа в России. Соответствующее заявление она сделала на YouTube-канале «Антонимы» в рамках интервью журналисту Антону Красовскому.

Она отметила, что вакцинация населения от гриппа прошла незаметно для всех.

По ее словам, правительство поставило себе цель привить 70 млн человек.

«И привили», — сказала Голикова.

Ранее Голикова также рассказала о сроках появления коллективного иммунитета от коронавируса нового типа в стране.