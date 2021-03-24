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Общество. Новости

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Сотрудник государственного пожарного надзора во время рейда по проверке пожарной безопасности Сотрудник государственного пожарного надзора во время рейда по проверке пожарной безопасности

Сотрудники МЧС РФ получат видеорегистраторы для проверок

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Сотрудники МЧС РФ с 1 июля получат право использовать видеорегистраторы в ходе проверок. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Возможность использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи при проведении контрольных (надзорных) мероприятий определена федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», который вступит в силу с 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Согласно закону, пожарные инспекторы смогут использовать видеорегистраторы и вести аудиозапись проверок для фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности. Эксперты также считают, что это поможет исключить коррупционные проявления.

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