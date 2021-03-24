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Общество. Новости

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Елена Драпеко Елена Драпеко

Зампред Госдумы по культуре потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом

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Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета по культуре, заявила в интервью порталу Sobesednik.ru, что певица Манижа, которая представит Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение-2021 с песней Russian Woman, не должна выступать под российским флагом.

«Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии», — заявила Драпеко.

По утверждению депутата, певица не заслуживает того, чтобы представлять Россию на крупнейшем музыкальном конкурсе.

«Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России», — считает депутат.

Драпеко также заявила, что от России на Евровидение нужно было отправить группу Little Big, которая уже номинировалась на участие в общеевропейском музыкальном фестивале в прошлом году.

Ранее представитель Манижи прокомментировала проверку ее песни в СК.

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