В МВД опровергли слухи о планах ликвидировать транспортную полицию

Министерство внутренних дел России опровергло распространившуюся в СМИ информацию о планах ликвидировать транспортную полицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Ранее в средствах массовой информации распространились сообщения о том, что на прошедшей в марте коллегии МВД рассматривался вопрос о возможном упразднении транспортной полиции из-за якобы ее низких показателей в работе.

В пресс-центре уточнили, что в ходе расширенного заседания коллегии МВД России по итогам работы за 2020 год вопросы упразднения транспортной полиции не обсуждались.

Транспортная полиция является структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел России. Датой ее появления принято считать 1919 год. Транспортная полиция занимается обеспечением правопорядка на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Начальником подразделения является генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.