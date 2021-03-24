Более 25% французов захотели вакцинироваться «Спутником V»

Порядка 26% французов изъявили желание при первой возможности привиться российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на данные опроса компании IFop.

Отмечается, что «Спутник V» хотели бы получить даже те, кто уже вакцинировался другими препаратами, такую позицию выразили 41% респондентов.

По данным опроса, российской вакциной в первую очередь заинтересовались жители Франции, которые занимают руководящие должности, а также сторонники левых партий.

В общей сложности вакцинироваться против коронавирусной инфекции намерены 45% французских граждан, в то время как 11% уже получили прививку.

34% опрошенных заявили, что введение ограничительных мер повлияло на их жизни хуже, чем сама пандемия. Чаще других против жесткого локдауна выступали жители Франции в возрасте от 25 до 34 лет (44% против 34% в среднем по выборке).

Соответствующий опрос проводился с 17 по 18 марта 2021 года, в нем приняли участие 1009 французов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что большинство россиян доверяет отечественным вакцинам.