В Казани задержан главный криминальный авторитет республики

В Казани задержали 59-летнего «положенца» по республике, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Татарстана.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что 59-летний ранее неоднократно осужденный за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани получил неформальный статус «положенца по Татарстану». То есть, фактически занял высшую ступень в преступной иерархии республики», — говорится в сообщении МВД.

Также в пресс-релизе сообщают, что указанный «положенец» получил этот статус на воровской сходке в 2015 году. По утверждению правоохранителей, задержанный был назначен Романом Сычевым по кличке Сыч Казанский, который с 2018 года отбывает наказание за подделку документов и хранение наркотиков в ИК-2 г. Казань.

В ходе задержания и последующего обыска у подозреваемого нашли две тетради с записями о денежных средствах «общака», а также предмет, похожий на пистолет Макарова, одежду с воровской символикой, сотовые телефоны и сим-карты.

Ранее стало известно, что в России за 2020 год привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов