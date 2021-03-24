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Общество. Новости

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Организаторы Body Worlds на ВДНХ заявили, что выставка полностью соответствует законам РФ

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Проведение анатомической выставки «Мир тела» (Body Worlds) доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ осуществляется в полном соответствии с требованиями российского законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу выставки.

Отмечается, что выставка работает в прежнем режиме.

В пресс-службе подчеркнули, что основной целью проведения Body Worlds является ознакомление посетителей с основами строения тела человека в научных и просветительских целях. Кроме того выставка должна дать возможность получить знания об анатомических и физиологических особенностях устройства человеческого организма.

В службе также сообщили, что в последнее время в интернете распространилась ложная информация, не имеющая отношение к выставке. Так, некоторые сведения, в том числе, порочили деловую репутацию организатора мероприятия.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов выставки «Мир тела».

До этого православные активисты заявили, что намерены пожаловаться в прокуратуру на анатомическую выставку.

Экспозиция выставки Body Worlds состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. В ходе подготовки выставки использовались тела доноров. Организаторы представили ее как образовательный, обучающий проект.

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