В Минтруде России заявили о сокращение списка профессий, недоступных женщинам

Министерство труда и социальной защиты России поддержало сокращение списка профессий, запрещенных для женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда Андрея Пудова.

«Мы как идею сокращения списка профессий однозначно поддерживаем, и это не просто слова. Мы финальную версию, которая вот недавно совсем была, в прошлом году еще сократили фактически в 4,5 раза - было 450 профессий, сейчас сократили до 100», — заявил он на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Среди этой сотни профессий останутся те, которые связаны с непосредственным вредом здоровью. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко назвала несколько таких профессий: авиационный техник по горюче-смазочным материалам и оператор заправочных станций.

Тем временем, работу техником по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам Святенко предложила разрешить для женщин.

Ранее Минтруд сообщил, что подумает над сокращением числа запрещенных профессий для женщин