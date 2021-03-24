Кипр открывает свои границы для российских туристов с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по туризму островного государства.

Отмечается, что карантин в стране не нужно будет соблюдать тем туристам, которые сдали тесты на выявление коронавируса и результаты у них оказались отрицательными. А также те лица, которые не вступали в близкий контакт с людьми, у которых подтвердилось наличие инфекции.

По данным издания Politics, с 1 апреля республику также смогут посетить туристы из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Израиля.

С 1 мая на Кипр смогут приехать граждане Великобритании.

В январе сообщалось, что лица, въезжающие на Кипр, будут разделены на три категории в зависимости от страны, откуда они приехали: людям из «зеленых» зон не нужно будет сдавать тест по приезде на остров, гражданам стран из «оранжевой» зоны — сдать тест на коронавирус перед посадкой в самолет, жителям «красных» зон — сделать еще один тест по приезде.