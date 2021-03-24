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Общество. Новости

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СПЧ России призвал возбудить уголовное дело из-за слов Мохова

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Член президентского совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева считает, что после слов «скопинского маньяка» Виктора Мохова на него нужно завести новое уголовное дело.

«Мне кажется, что у людей возникло ощущение страха, что такие люди, как Мохов, есть среди нас. <...> Люди стали понимать, что мы не в безопасности, а это, в том числе, порождает неприязнь к государству. Ведь возникают вопросы к власти, силовикам, суду, почему такие люди попадают на телеэкраны и угрожают», — заявила Меркачева.

Интервью с Виктором Моховым, который в 2005 году был осужден за похищение и издевательства над двумя несовершеннолетними девушками, провела журналистка и телеведущая Ксения Собчак, она выложила его на своем YouTube-канале. В этом интервью Мохов заявил, что должен «опять заняться» одной из своих жертв, Еленой Самохиной.

Ранее следователь, который также участвовал в раскрытии дела Мохова 16 лет назад, заявил, что за «скопинским маньяком» постоянно следит полиция.

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