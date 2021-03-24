Мэр Майкопа задержан по подозрению в вымогательстве

Правоохранители задержали мэра Майкопа Андрея Гетманова по подозрению в вымогательстве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Адыгее.

«В отношении главы администрации МО «Город Майкоп» возбуждено уголовное дело по факту вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2018 года глава города под угрозами физической расправы и убийства вынудил предпринимателя, занимающегося выращиванием и продажей сельскохозяйственной продукции, обменяться земельными участками. При этом участки отличались в цене и площади, из-за чего предприниматель потерял около пяти млн руб.

В настоящий момент подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее заместитель прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николай Колодко был задержан по подозрению в получении взятки в значительном размере.