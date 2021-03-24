Суд арестовал «главного криминального авторитета» Татарстана

Вахитовский районный суд Казани арестовал Сергея Нейдерова, который занимал высшее положение в преступной иерархии Татарстана. Об этом пишет РИА «Новости».

«Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая», — сказал судья.

По информации следователей, Нейдеров вынуждал нижестоящих выполнять его распоряжения, формировал связи между группировками и назначал «смотрящих» в городах, поселениях и исправительных учреждениях Татарстана.

Во время обысков правоохранители обнаружили две тетради с записями о поступлении и расходе денег, вещи и предметы с преступной символикой, пистолет, деньги, телефоны.

59-летний Нейдеров был задержан 23 марта. Ранее он был судим за разбой, подделку документов и хулиганство. Высший преступный статус был возложен на него на «криминальной сходке» в 2015 году. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии».

Ранее суд арестовал губернатора Пензенской области.