23-й штат США отменил смертную казнь

Губернатор американского штата Виргиния Ральф Нортэм подписал законопроект, отменяющий смертную казнь. Трансляция велась на странице политика в Facebook.

Таким образом, Виргиния стала 23-м штатом, где запрещена смертная казнь. Согласно новому закону, смертная казнь будет заменяться пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения.

До сих пор штат был лидером по числу смертных казней — на его территории казнили почти 1,4 тыс. человек.

Ранее в США впервые за 70 лет казнили женщину.