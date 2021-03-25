Свыше 30 млн человек получили COVID-положительный тест в США

В США число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило отметку в 30 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Так, всего положительные результаты анализов на COVID-19 получили 30 001 245 граждан.

При этом число летальных исходов достигло отметки в 545 053 умерших. Кроме того, от заболевания излечились свыше 23 млн пациентов.

Всего в стране было проведено 384 628 905 тестов на коронавирус.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США ведут переговоры о поставках американской вакцины от COVID–19. При этом в стране через кампанию по вакцинации прошли почти 37 млн человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 125,2 млн заболевших, свыше 101,1 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,4 млн человек с COVID-19.