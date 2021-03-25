Аналитики определили самые популярные города России для отдыха этим летом

Аналитики определили самые популярные для отдыха текущим летом города России. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса по планированию путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что россияне уже приобрели или забронировали билеты в эти города.

Так, в Москву намерены отправиться летом 20% граждан. Столица стала самой популярной по количеству забронированных билетов.

Вторую позицию в списке занял Симферополь (14%), а третью — Сочи (11%).

В рейтинге самых популярных туристических городов России также оказались Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Геленджик.

По данным сервиса, средняя стоимость перелета в 2021 году составляет 10,6 тыс. рублей.

Ранее россияне назвали лучшие для переезда города.