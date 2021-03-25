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Общество. Новости

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Синоптики прогнозируют три солнечных дня до конца недели в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда будут солнечные дни на этой неделе. Его слова приводит РИА «Новости».

«Солнечная погода позволяет почувствовать запах весны. Какие прогнозы? Наступает антициклонический режим», — отметил синоптик.

По его словам, солнце будет светить в четверг, пятницу и воскресенье. Температура воздуха с четверга по субботу в столице будет +6...+8°C, а по области — до 9°C.
Небольшие осадки пройдут в субботу, 27 марта, а затем опять распогодится.

Ранее Вильфанд рассказал о завершении зимних циркуляционных процессов в атмосфере в центре Европейской России и приходе синоптического сезона весны. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец в свою очередь заявил о приходе метеорологической весны в столицу.

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