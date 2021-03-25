На Украине зафиксировали новый рекорд по заболевшим и умершим от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на территории Украины в четверг, 25 марта, зафиксировано 16 669 новых случаев COVID-19, в частности заболели 786 детей и 446 медработников. Об этом он сообщил на своей официальной странице на Facebook.

По словам Степанова, за последние сутки госпитализированы 4 838 человек, умерли 362, а выздоровели — 6 748. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Киеве, Одессе, а также Хмельницкой, Львовской и Житомирской областях.

По информации данных системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, на сегодняшний день это самое большое число умерших и заразившихся граждан за одни сутки с начала пандемии.

Ранее в среду, 24 марта, Степанов сообщил о 14 174 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.