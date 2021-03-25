Голикова оценила ситуацию с массовым распространением мутировавших штаммов COVID-19 в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России нет массового распространения британского и южноафриканского штаммов коронавируса, передает РИА «Новости».

«Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в РФ нет», — сказала она.

Голикова отметила, что также в стране отсутствуют и другие новые штаммы, которые на сегодняшний день фиксируются в мире.

Вице-премьер также добавила, что отечественные тест-системы и вакцины эффективны против британского и южноафриканского видов COVID-19.

Днем ранее стало известно, о новых мутациях коронавируса в Индии и Финляндии. О природе происхождения новых мутаций ученым пока неизвестно.