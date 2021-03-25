Песков: пока рано говорить об очном участии Путина в «Бессмертном полку»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об очном участии Владимира Путина в шествии «Бессмертного полка» 9 мая.

«Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Все-таки впереди еще больше чем один месяц — 1,5 месяца впереди», — представитель Кремля.

Он выразил надежду, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит снять ограничительные меры по коронавирусу в различных городах, в том числе в Москве.

«Будем надеяться на то, что меры могут быть сняты в том числе в Москве, тогда это позволит принимать решение о личном участии», — заключил Песков.

Ранее в РБК со ссылкой на источник заявляли, что ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять до 9 мая. Также в публикации говорились, что власти намерены провести «Бессмертный полк» в очном формате.