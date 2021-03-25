В Карабахе признали русский язык официальным

Парламент Нагорного Карабаха признал русский язык вторым официальным языком. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«За» принятие законопроекта проголосовали 27 депутатов, два воздерживались, еще двое на заседание не явились.

Один из соавторов законопроекта, председатель комиссии по науке, образованию, культуре, молодежи и спорту Арам Арутюнян призвал воздержаться от манипуляций на тему принятия документа, напомнив, что статусом государственного в Карабахе наделен только армянский язык.

Поправки в закон о языке вступят на десятый день со дня его официальной публикации.