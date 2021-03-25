Стартовало обучение руководителей школ по работе с детскими объединениями

В Международном детском центре «Артек» стартовала первая смена для будущих советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, которые были отобраны по итогам конкурса «Навигаторы детства», запущенного Российским движением школьников (РДШ) и Министерством просвещения Российской Федерации 22 января по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министерству просвещения России в рамках национального проекта «Образование», сообщает агентство «Регнум».

После того как участники прошли все дистанционные конкурсные испытания, были отобраны 2500 человек, которые будут рекомендованы к трудоустройству в школы 10 пилотных регионов. Однако перед этим им предстоит пройти недельное очное обучение в Артеке.

«Приветствую вас в качестве истинных первопроходцев, пионеров большого всероссийского проекта, который объединит тысячи школ, педагогов, учеников и их родителей. Уверен, что опыт и методики «Артека», сочетающие в себе многолетние традиции и самые современные педагогические разработки, позволят вам вывести на новый уровень формирование созидательной, творческой атмосферы в ваших школах», — сказал в своем обращении к будущим советникам директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко в ходе торжественной церемонии.

Основа образовательной программы разработана совместными усилиями Министерства просвещения РФ, Российского движения школьников, Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, а также самого МДЦ «Артек», легла «Артековская педагогика», которая включает в себя современные технологии воспитания, основные подходы к организации воспитательного процесса, организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в разнообразных формах воспитательной работ. Кроме того, в эту программу включены разнообразные мастер-классы по навыкам эффективной коммуникации, ведению социальных сетей, событийному креативу и формам работы с детским коллективом.