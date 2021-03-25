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Общество. Новости

Новые формы голосования востребованы россиянами, считают эксперты

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Первый тематический блок Всероссийского экспертного форума открылся площадкой, посвящённой законодательному регулированию предстоящих выборов депутатов в Госдуму, а также роли принятых нововведений в развитии избирательной системы страны.

В мероприятии приняли участие член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов и председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин рассказал, что за последнее время Центризбирком запустил 17 цифровых сервисов – от простых, связанных с информированием избирателей, до сложных – таких как дистанционное электронное голосование и проверка подписных листов с помощью искусственного интеллекта. Активно внедряется в регионах процедура электронного сбора подписей чрез портал «Госуслуг».

«Согласно федеральному закону в электронном виде можно собирать до 50%, регион имеет право устанавливать дельту от 25% до 50%. Такой возможностью воспользовались Республика Чувашия, Пермский край, Челябинска область», - сообщил Антон Лопатин, отметив что пока такая процедура будет применяться только на региональных выборах. Вместе с тем он отметил, что экспертному сообществу, которое с годами профессионализируется, предстоит изучать основы и тонкости новых избирательных практик, а также рассказывать жителям своего региона о том, насколько чисто они реализуются. Эксперты, по словам члена ЦИК России, таким образом, смогут внести значительный вклад в повышение доверия к избирательной системе со стороны граждан страны, объяснить новые технологии, задействованные в новом электоральном цикле.

Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров отметил, что новые формы голосования находят большой отклик у граждан страны. «Мы видим, что эти технологии приживаются. Нельзя бояться электронного голосования – это просто иная технология, упрощённая форма голосования. На сегодняшний день она достаточно хорошо защищена, и фальсификации здесь невозможны», - рассказал он.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что российская избирательная система развивается по сравнению с американской очень динамично. «Там - абсолютный застой. Россия же превращается в одну из стран - лидеров по части внедрения современных технологий в избирательный процесс», - цитирует его сайт НОМ.

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