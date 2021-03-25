Первый электоральный экспертный форум состоялся в Москве

В Москве завершается Первый электоральный экспертный форум. Финальная дискуссия ознаменовалась обсуждением важности для эксперта уметь отвечать на информационные атаки, отличая фейки от объективной информации.

Эксперты также обозначили потребность в анализе и независимой оценке избирательных кампаний самого разного уровня, в том числе и муниципального, на котором уже сейчас кандидаты и партии начинают вести свою борьбу.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по наблюдению за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич обратил внимание на то, что одним из главных навыков экспертов должно быть умение оперативно и грамотно отвечать на информационные атаки.

«Избирательная система в период предстоящей федеральной кампании будет подвергаться им, и наша задача – подготовить экспертов, которые смогут отвечать на такие атаки, оперируя не лозунгами, а авторитетным, подкрепленным фактами и экспертными мнением. Отдельная волна фейков, отметил эксперт, ожидает регионы, где будет применяться дистанционное электронное голосование – «зомбирование уже идёт и этому необходимо противостоять».

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод отметил, что в условиях обостряющейся политической конкуренции необходимо расширять пул экспертов и включать в их ряды просвещённых думающих людей.

«Мы в НОМ анализировали недавние муниципальные кампании и зафиксировали активизацию партий, что, на наш взгляд, может свидетельствовать о нарастании конкуренции к предстоящим выборам в Госдуму», - рассказал Брод, отметив, что эксперту важно максимально погружаться в информационный поток, чтобы иметь возможность делать объективный анализ.

Модератор дискуссии член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова также подтвердила, что на сегодняшний день инфраструктура общественного и экспертного наблюдения сформирована полностью.

«Приоритетная задача – развивать и укреплять ее», - пояснила Булгакова, добавив, что одной из ключевых составляющих института независимого экспертного контроля за выборами стали региональные общественные штабы, в которые входят лидеры общественного мнения в регионах, эксперты, журналисты, электоральные юристы – все те, чье мнение для жителей региона является значимым.