Два человека спасены после падения вертолета в Калининградской области

Два человека спасены после падения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива. Как сообщили РИА «Новости» в МЧС РФ, один человек все еще не найден.

«При выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь. По системе 112 поступила информация о падении воздушного судна в акватории Куршского залива, в пяти километрах от города Полесск», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области в акватории Куршского залива во время учебного полета упал вертолет.