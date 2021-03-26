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Общество. Новости

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Еще одна страна одобрила «Спутник V»

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в Антигуа и Барбуде, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Антигуа и Барбуды», — заявили в фонде.

Антигуа и Барбуда стала 57-й страной в мире, одобрившей российский препарат. «Спутник V» был зарегистрирован по ускоренной процедуре. Российская вакцина занимает второе место в мире по числу полученных одобрений.

Ранее в российском МИДе заявили, что спрос на «Спутник V» в мире растет в геометрической прогрессии.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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