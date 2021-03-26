Песков рассказал о костюме, в котором Путин был на отдыхе в тайге

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о дубленке, в которой глава государства Владимир Путин был на отдыхе в тайге.

«Я не смогу рассказать про дубленку. Не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас правильный сезон для ношения дубленки, но в Сибири в тайге действительно холодно», — ответил он на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о дубленке.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что очень «отрадно», что пример президента России способствует популяризации такого рода одежды.

Ранее Песков рассказал про поездку Владимира Путина на выходные в республику Тува, где он отдыхал в тайге.

В Кремле опубликовали кадры видео из поездки президента России Владимира Путина и главы Минобороны страны Сергея Шойгу. На одном из роликов можно увидеть, как глава РФ садится за руль вездехода, где уже сидит министр обороны.