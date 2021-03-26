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Общество. Новости

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В Египте 32 человека погибли, 66 пострадали при столкновении двух поездов

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На юге Египта столкнулись два пассажирских поезда, в результате 32 человека погибли и как минимум 66 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Авария произошла в провинции Сохаг к югу от Каира. В результате столкновения три вагона перевернулись.

В настоящее время на место происшествия направлены 36 машин скорой помощи, которые госпитализируют пострадавших.

Генпрокуратура страны поручила начать расследование катастрофы. Министр транспорта распорядился задержать машинистов двух поездов.

Ранее в Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовым, пострадали десятки человек.

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