Пятая серия фильма митрополита Тихона о февральской революции посвящена пророчеству Дурново

В эфире телеканала «Россия 24» в пятницу продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года.

Пятая серия называется так «П. Дурново: Смертельная опасность для России и Германии». Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

Именно благодаря России Антанта в Первой мировой войне побеждала, и именно Россия внесла неоценимый вклад в такой исход войны, считает автор фильма.

«Но Россия оказалась в итоге в стане побежденных. Самой разоренной, — продолжает митрополит Тихон. — Ей были нанесены самые тяжкие, почти смертельные раны. А ведь только в феврале Россия готовилась к победе».

Характерно, что кожанки, которые носили потом красные комиссары, изначально были задуманы для воздушно военного флота империи, а, например, головные уборы, которые стали потом называть буденовками, были сшиты по эскизам Васнецова и назывались изначально богатырками, напомнил автор фильма.

»Николаю Второму не нужны были новые колонии. Страна и так была огромна. Но к новым колониям стремилась Германия, которая оказалась последней у этого мирового пирога, — говорит митрополит Тихон. — Да и Франция стремилась взять реванш за поражение в войне 1870 года».

Именно Николай Второй на мирной конференции в Гааге первым предложил идею разоружения и всеобщего мира, напомнил автор фильма.

«Отнеслись к его предложению снисходительно и пропустили его мимо ушей. Война была нужна европейским правителям. А России она представлялась трагической, вредной и ненужной», - отметил он.

«Одно из самых поразительных пророчеств о грядущей войне принадлежит политику, особенно глубокому мыслителю Петру Николаевичу Дурново. В записке, адресованной Николаю Второму и датируемой началом 1914 года, он писал, что война независимо от ее исхода, предоставляет смертельную опасность. Он говорил, что война закончится для России и Германии революциями и свержением существующего строя», — подчеркнул митрополит Тихон.

Распутин, кстати, тоже писал императору накануне войны, когда энтузиазм в России, связанный со вступлением в войну, был на высоком уровне. Он всячески призывал Николая Второго быть осторожнее, отметил автор фильма.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.