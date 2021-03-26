Скончалась в прошлом «самая тяжелая женщина России»

В Волгограде умерла Наталья Руденко, которую в прошлом считали самой толстой женщиной России. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на ее родственников.

По их словам, покойной не удалось перенести последствия COVID-19. Близкие жительницы Волгограда рассказали, что осенью прошлого года она подхватила коронавирусную инфекцию. «После этого ей укол сделали. То ли в прыщик, то ли куда-то еще. Потом вычищали, вычищали, но я так и не поняла, что случилось», — сообщила тетя женщины Людмила.

Другие близкие Руденко заявили, что после заражения коронавирусом волгоградка лежала в больнице, где у нее обнаружили дыру в легких. «Потом ее экстренно перевезли в областную больницу, где она и умерла», — сказали представители семьи женщины.

В январе 2021 года стало известно, что Наталья Руденко, которая ранее была признана самой толстой женщиной России, похудела на 150 кг. Сообщалось, что два года назад она весила 280 кг. Похудеть на 150 кг женщина сумела при помощи нескольких операций, после первой из них она потеряла 100 кг.

Сама Руденко заявляла, что во время болезни ей было сложнее худеть из-за малоподвижного образа жизни, но впоследствии все нормализовалась. Она также сообщала, что впереди ее ждет еще одна операция для достижения идеального результата.