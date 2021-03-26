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Общество. Новости

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Лукашенко уволил начальника милиции Минской области

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об увольнении начальника милиции Минской области, генерал-майора Александра Ковальчука. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом в пресс-службе политика не уточнили причины принятия такого решения.

«Генерал-майор милиции Александр Ковальчук освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома», — заявляется в сообщении.

Белорусский президент подписал указ в пятницу, 26 марта.

Ранее Александр Лукашенко уволил руководителей Генштаба, МЧС и СК Белоруссии.

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