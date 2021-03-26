В Минздраве РФ дали прогноз по заболеваемости коронавирусом

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов допустил, что подъем заболеваемости коронавирусом в стране придется на осенний период. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Вести FM».

Вместе с тем он отметил, что в ближайшие месяцы будет по-прежнему наблюдаться тенденция к снижению числа случаев заражения COVID-19.

«И скорее всего, летом мы будем иметь более благоприятную эпидемическую ситуацию. Будет ли подъем какой-то дальше осенью — это не исключено», — сказал Чуланов.

В ходе этого же интервью Чуланов рассказал о сроках снятия в РФ ограничений по коронавирусу.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 126,2 млн заболевших, свыше 101,8 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».