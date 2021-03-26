В ВОЗ заявили, что острая фаза пандемии в мире еще не завершилась

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове оценила эпидемиологическую ситуацию в мире на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, организация фиксирует рост числа новых выявленных случаев заражения COVID-19.

В ходе брифинга ее спросили, как ВОЗ оценивает перспективу третьей волны коронавируса.

«Мы все еще находимся в острой фазе пандемии», — сказала Керкхове.

При этом она также обратилась с призывами соблюдать меры предосторожности в период наступающей в Европе католической Пасхи. Глава технической группы подчеркнула, что после Нового года был также зафиксирован подъем уровня заболеваемости коронавирусом. Керкхове посоветовала воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Ранее в Минздраве России не исключили, что часть ограничений из-за COVID-19 сохранится на один-два года.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 126,2 млн заболевших, свыше 101,8 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19.