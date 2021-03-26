Врио главы Пензенской области заявил, что будет участвовать в выборах губернатора

Врио главы Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что он планирует принять участие в выборах на пост губернатора региона, которые пройдут в сентябре 2021 года. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что пойдет на выборы от партии «Единая Россия».

Чиновник также назвал свои приоритетные задачи. Так, реализация приоритетных национальных проектов, весь комплекс мероприятий, связанных с коронавирусом и организацией прививочной кампании жителей области, являются текущими и первоочередными проблемами, указал он.

Также Мельниченко заявил, что в число таких проблем входят «противопаводковые мероприятия, подготовка к посевному сезону, пожароопасному периоду».

24 марта президент России Владимир Путин отправил в отставку пензенского губернатора Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. После этого в отставку подало правительство региона.

Ранее стало известно об аресте Белозерцева по делу о взятке в размере 31 млн руб. Также были арестованы пятеро фигурантов дела, подозреваемых в даче взятки губернатору: глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов.

Назначенный врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.