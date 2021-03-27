По всей России ожидается аномальное тепло

Аномально теплая погода ожидает регионы Центрального, Северо-Западного, юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов до конца марта. Температура будет выше нормы на 2-12 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо. Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России. Это нестандартно и удивительно — температура выше нормы на 7-9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в Москве и других городах ЦФО температура будет выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт-Петербурге и других городах Ленинградской области — на 6-7 градусов выше нормы.

Дневная температура в регионах на юге Сибири и Дальнего Востока будет в диапазоне 4-8 градусов тепла, во Владивостоке она будет достигать двузначных значений, отметил метеоролог.