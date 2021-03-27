МВД РФ: мигрантов обяжут регистрироваться в электронных реестрах

Регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МВД РФ.

Согласно сообщению, МВД разрабатывает законопроект о реформе привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и их работодателей.

«Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ или услуг привлекать иностранных работников при условии наличия записи в соответствующих реестрах», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в России число преступлений, совершаемое мигрантами и лицами без гражданства, за январь--февраль 2021 года выросло почти на 2% по сравнению с 2020 годом. По данным МВД, за это время выявлено 137,2 тыс. преступников, что на 2,2% меньше аналогичного периода 2020 года.

До этого сообщалось, что первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов обратился к вице-премьеру России Виктории Абрамченко с просьбой открыть границу для трудовых мигрантов в виде исключения из-за нехватки рабочих.