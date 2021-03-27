Малышева назвала продукты, которые нельзя употреблять после вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые снизят эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в такой перечень входит алкоголь, который не следует употреблять за три-пять дней как до прививки, так и после. Также врач отметила продукты, которые усиливают аллергическую реакцию: копчености, шоколад, клубнику, цитрусовые и сыры с плесенью.

«Побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются», — рассказала Малышева.

Она добавила, что в первую очередь от таких продуктов следует отказаться людям, в целом склонным к аллергическим реакциям, а также лицам, страдающим астмой или атопическим дерматитом.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в течение трех недель после вакцинации вторым компонентом «Спутника V» необходимо соблюдать меры предосторожности по COVID-19.