Путин выразил соболезнования президенту Египта после происшествия с поездами в Сохаге

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдельфаттаху Сиси в связи с гибелью людей при железнодорожной катастрофе в провинции Сохаг в пятницу, 26 марта. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг», — приводятся слова российского лидера.

Глава РФ попросил Сиси передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв трагедии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух поездов на юге Египта пострадали 165 человек, 32 человека погибли.

Авария произошла в провинции Сохаг города Тахта. По информации СМИ, неизвестный дернул стоп-кран в составе, который следовал из Луксора в Александрию. Сзади в поезд врезался другой состав, ехавший из Асуана в Каир. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов.