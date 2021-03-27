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Общество. Новости

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Житель Москвы предстанет перед судом за убийство таксиста

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Житель Москвы предстанет перед судом по подозрению в убийстве водителя такси из-за разногласий по оплате заказа. Об этом сообщил старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел 26 марта. В автомобиле, припаркованном у жилого дома на Саратовском проезде в Москве, нашли тело мужчины 1970 года рождения с признаками насильственной смерти. Правоохранители установили, что он работал таксистом, и в этот день выполнял один из заказов.

Подозреваемого 2002 года рождения задержали, мужчина признал вину, он рассказал, что между ним и водителем возник конфликт из-за конечной оплаты проезда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

По данным СК, фигуранту предъявлено обвинение, в скором времени ему будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что таксист на парковке торгового центра в Уссурийске откусил палец женщине после того, как поссорился с ее супругом.

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